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«Щенячий патруль»: юных туляков приглашают на новый детский спектакль

«Щенячий патруль»: юных туляков приглашают на новый детский спектакль

24 октября на сцене Городского концертного зала покажут детский спектакль «Щенки спешат на помощь». Начало в 12.00.

«Щенячий патруль» — это команда отважных щенят, которые всегда готовы прийти на помощь каждому кто окажется в беде. В нашей команде, на сцене, вы увидите Зика Райдера, озорного десятилетнего мальчика, и его верных и отважных друзей-щенков: Маршала, Гонщика, Крепыша, Скай, Эверест, Мэра Гудвэй и её любимицу курочку Циполетту.
 
 
Их главная миссия — защита Бухты Приключений и её жителей от всевозможных напастей. Вначале, Команда Спасателей научит играть в Тяв-Тяв-Буги, потом помогут Меру Гудвей в получении посылки, при этом починят рельсы, спасут Циполетту, разоблачат жутко смешного призрака. Все юные зрители будут увлечены интереснейшей шоу программой и играми с отважной командой спасателей.
 
В конце представления каждый желающий зритель может сделать фото на память с любимыми героями!
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:20 0
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