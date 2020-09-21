«Щенячий патруль»: юных туляков приглашают на новый детский спектакль
24 октября на сцене Городского концертного зала покажут детский спектакль «Щенки спешат на помощь». Начало в 12.00.
«Щенячий патруль» — это команда отважных щенят, которые всегда готовы прийти на помощь каждому кто окажется в беде. В нашей команде, на сцене, вы увидите Зика Райдера, озорного десятилетнего мальчика, и его верных и отважных друзей-щенков: Маршала, Гонщика, Крепыша, Скай, Эверест, Мэра Гудвэй и её любимицу курочку Циполетту.
Их главная миссия — защита Бухты Приключений и её жителей от всевозможных напастей. Вначале, Команда Спасателей научит играть в Тяв-Тяв-Буги, потом помогут Меру Гудвей в получении посылки, при этом починят рельсы, спасут Циполетту, разоблачат жутко смешного призрака. Все юные зрители будут увлечены интереснейшей шоу программой и играми с отважной командой спасателей.
В конце представления каждый желающий зритель может сделать фото на память с любимыми героями!
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