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Жителя Кимовска заставили оплатить штраф за подделку паспорта
Изображение RJA1988 с сайта Pixabay

Жителя Кимовска заставили оплатить штраф за подделку паспорта

Мужчина испугался более серьезного наказания.

В Кимовске 26-летнего мужчину признали виновным в подделке паспорта (ст. 327 УК РФ) и назначили ему 20-тысячный штраф. Местные приставы возбудили исполнительное производство и уведомили об этом осужденного. Однако, тот уклонялся от уплаты денег и ему пригрозили заменой наказания.
 
«Перспектива побудила жителя Кимовска оплатить уголовный штраф, назначенный судом за совершение преступления. В результате принятых мер Б. оплатил уголовный штраф в полном объеме», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:02 0
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