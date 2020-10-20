Жителя Кимовска заставили оплатить штраф за подделку паспорта

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В Кимовске 26-летнего мужчину признали виновным в подделке паспорта (ст. 327 УК РФ) и назначили ему 20-тысячный штраф. Местные приставы возбудили исполнительное производство и уведомили об этом осужденного. Однако, тот уклонялся от уплаты денег и ему пригрозили заменой наказания.

«Перспектива побудила жителя Кимовска оплатить уголовный штраф, назначенный судом за совершение преступления. В результате принятых мер Б. оплатил уголовный штраф в полном объеме», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.