Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области на трассе микроавтобус сбил мужчину
Пострадавшего госпитализировали.
15 октября в 23.15 на 5-м километре автодороги Донской — Богородицк 36-летний водитель микроавтобуса ГАЗ-322132 сбил пешехода. По предварительным данным, 44-летний мужчина передвигался по краю проезжей части попутно движению автомобиля в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде.
В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что микроавтобус двигался не по маршруту и без пассажиров.
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