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В Тульской области на трассе микроавтобус сбил мужчину
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области на трассе микроавтобус сбил мужчину

Пострадавшего госпитализировали.

15 октября в 23.15 на 5-м километре автодороги Донской — Богородицк 36-летний водитель микроавтобуса ГАЗ-322132 сбил пешехода. По предварительным данным, 44-летний мужчина передвигался по краю проезжей части попутно движению автомобиля в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что микроавтобус двигался не по маршруту и без пассажиров.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:13 +1
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