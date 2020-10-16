В Тульской области на трассе микроавтобус сбил мужчину

Фото УГИБДД по Тульской области.

15 октября в 23.15 на 5-м километре автодороги Донской — Богородицк 36-летний водитель микроавтобуса ГАЗ-322132 сбил пешехода. По предварительным данным, 44-летний мужчина передвигался по краю проезжей части попутно движению автомобиля в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что микроавтобус двигался не по маршруту и без пассажиров.