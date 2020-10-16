Туляк перевел «сотруднику банка» 1 млн 129 тысяч рублей

«Это на безопасный счет», – говорили они. «Тогда деньги не пропадут», – говорили они.

Очередной жертвой мошенников стал 31-летний житель Тулы. На его мобильный телефон поступил звонок, собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что от имени мужчины поступила заявка на оформление кредита.

Туляк никакой заявки не оставлял и сообщил об этом звонившему. Тот убедил жителя Тулы в опасности потери денежных средств из-за того, что счет мужчины может быть взломан. Для сохранения денег звонивший порекомендовал перевести их на временный безопасный счет, привязанный к номерам телефонов.

Мужчина произвел эти процедуры с различных банкоматов в разных частях города. Общая сумма переводов составила 1 миллион 129 тысяч рублей.

После осуществления всех необходимых действий звонивший прекратил общение с жителем Тулы. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Сейчас сотрудники органов внутренних дел проводят мероприятия по выяснению обстоятельств случившегося и по установлению личности и местонахождения мошенников.

В полиции обращают внимание граждан, что звонки от имени службы безопасности банка, сообщения о необходимости продиктовать реквизиты банковских карт или о переводе денег на защищенные счета являются мошенничеством. При поступлении таких звонков следует быть максимально бдительными и не позволять себя обмануть.