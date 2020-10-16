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В Туле таксист из-за пробитого колеса попал в ДТП

В Туле таксист из-за пробитого колеса попал в ДТП

Авария произошла на улице Оружейной.

Днем 16 октября на улице Оружейной напротив дома №18 произошло ДТП, Водитель Volkswagen сервиса такси следовал в направлении улицы 9 Мая и внезапно пробил колесо. В результате автомобиль вильнул и врезался в припаркованный на ул. Оружейной Renault Sandero. 

Из-за автоаварии было временно остановлено движение трамваев. С водителем Renault связаться не удалось. На момент публикации новости он не знал о происшествии.

В аварии никто не пострадал.

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В Туле таксист из-за пробитого колеса попал в ДТП, Фото: 1
В Туле таксист из-за пробитого колеса попал в ДТП, Фото: 2
В Туле таксист из-за пробитого колеса попал в ДТП, Фото: 3
В Туле таксист из-за пробитого колеса попал в ДТП, Фото: 4
В Туле таксист из-за пробитого колеса попал в ДТП, Фото: 5
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:21 +2
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