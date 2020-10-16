В Туле таксист из-за пробитого колеса попал в ДТП

Днем 16 октября на улице Оружейной напротив дома №18 произошло ДТП, Водитель Volkswagen сервиса такси следовал в направлении улицы 9 Мая и внезапно пробил колесо. В результате автомобиль вильнул и врезался в припаркованный на ул. Оружейной Renault Sandero.

Из-за автоаварии было временно остановлено движение трамваев. С водителем Renault связаться не удалось. На момент публикации новости он не знал о происшествии.

В аварии никто не пострадал.