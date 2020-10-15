В Узловой неделю ищут пропавшего мужчину

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 31-летнего Сергея Черенкова, который 8 октября ушёл из дома в Узловой и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы русые, короткие, глаза зелёные. Особые приметы: есть татуировка.

Одежда: чёрная замшевая куртка со вставками из искусственной кожи, тёмно-синие джинсы, оранжевая футболка, чёрные ботинки на шнурках.