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В Узловой неделю ищут пропавшего мужчину

В Узловой неделю ищут пропавшего мужчину

31-летний Сергей Черенков ушёл из дома 8 октября.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 31-летнего Сергея Черенкова, который 8 октября ушёл из дома в Узловой и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы русые, короткие, глаза зелёные. Особые приметы: есть татуировка.

Одежда: чёрная замшевая куртка со вставками из искусственной кожи, тёмно-синие джинсы, оранжевая футболка, чёрные ботинки на шнурках.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.

 

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Тульская областьУзловая

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