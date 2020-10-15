новости
новости
Регистрация
Пейте, зэки, молоко: в Туле заключенным пытались доставить мобильники в контейнере с молочкой

Пейте, зэки, молоко: в Туле заключенным пытались доставить мобильники в контейнере с молочкой

Посылка была обнаружена при досмотре грузовой «Газели» на КПП.

Сотрудники УФСИН России по Тульской области перехватили очередную незаконную посылку для заключённых, отбывающих наказание в ЛИУ № 3.

На транспортном КПП при досмотре автомобиля «Газель», в контейнере с пакетами молока был обнаружен и изъят сверток с 8 телефонами и 6 сим-картами.

Информацию о незаконной посылке сотрудники УФСИН получили в ходе оперативно-розыскной деятельности. По факту случившегося проводится проверка, устанавливается круг лиц, причастных к происшествию.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:25 −1
Другие статьи по темам
Событие
УФСИН России по Тульской областизапрещенные предметыпереправка телефонов в колониюмобильные телефоны
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 16 октября
Где в Туле отключат свет 16 октября
В Узловой неделю ищут пропавшего мужчину
В Узловой неделю ищут пропавшего мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.