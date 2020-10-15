Пейте, зэки, молоко: в Туле заключенным пытались доставить мобильники в контейнере с молочкой

Посылка была обнаружена при досмотре грузовой «Газели» на КПП.

Сотрудники УФСИН России по Тульской области перехватили очередную незаконную посылку для заключённых, отбывающих наказание в ЛИУ № 3.

На транспортном КПП при досмотре автомобиля «Газель», в контейнере с пакетами молока был обнаружен и изъят сверток с 8 телефонами и 6 сим-картами.

Информацию о незаконной посылке сотрудники УФСИН получили в ходе оперативно-розыскной деятельности. По факту случившегося проводится проверка, устанавливается круг лиц, причастных к происшествию.