В Туле руководителей двух фирм осудят за налоговые преступления

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 80-летнего гендиректора ООО ПФ «Тулапроцесс». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Мужчина изготовил фиктивные документы, в которых содержались ложные сведения о том, что предприятие имеет право уменьшить налогооблагаемую базу по НДС. Из-за этого в бюджет страны не поступило более 80 млн рублей. Обвиняемый вину не признал, однако показания свидетелей и результаты экспертиз позволили изобличить его в преступлении и направить дело в суд. В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемого, стоимостью более 2 млн рублей, наложен арест.

Также завершено следствие в отношении руководителя ООО «ТЖСК-71». Ему вменяют сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере. Гендиректор компании скрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на сумму свыше 4,6 млн рублей, перечислив деньги на счета сторонних фирм.

Следователи арестовали имущество фигуранта на сумму 3,2 млн рублей. Полтора миллиона он возместил добровольно. Оба уголовных дела направлены на рассмотрение в суд.