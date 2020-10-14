До конца года тульский «Арсенал» сыграет пять матчей: точное расписание

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Стало известно расписание матчей тульского «Арсенала» на оставшиеся два с половиной месяца 2020 года. Напомним, ближайшая игра с «Уралом» состоится в воскресенье, 18 октября, в 14.00, на Центральном стадионе Тулы. А 21 ноября, в 19.00, туляки встретятся со столичным «Локомотивом».

28 ноября, в 14.00 «Арсенал» разделит поле с питерским «Зенитом». 6 декабря канониры сыграют с московским «Динамо», матч начнётся в 16.30. 11 декабря соперником тульской команды станут «Химки», начало – в 19.00. А последний матч года «Арсенал» сыграет с «Ротором» 16 декабря, в 18.00.