Безработный туляк воровал в магазинах алкоголь

Он орудовал исключительно в Пролетарском округе.

В Туле полицейские установили подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник воровал дорогой алкоголь из разных магазинов одной и той же сети в Пролетарском округе.

Всего мужчина успел совершить пять краж, прежде чем по записям камер видеонаблюдения стражи порядка сумели установить его личность.

Воришкой оказался 35-летний безработный ранее судимый гражданин, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».