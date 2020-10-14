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Безработный туляк воровал в магазинах алкоголь

Безработный туляк воровал в магазинах алкоголь

Он орудовал исключительно в Пролетарском округе.

В Туле полицейские установили подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник воровал дорогой алкоголь из разных магазинов одной и той же сети в Пролетарском округе.

Всего мужчина успел совершить пять краж, прежде чем по записям камер видеонаблюдения стражи порядка сумели установить его личность. 

Воришкой оказался 35-летний безработный ранее судимый гражданин, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:44 +4
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