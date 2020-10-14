новости
новости
Регистрация
Лука Джорджевич вернулся в тульский «Арсенал»

Лука Джорджевич вернулся в тульский «Арсенал»

В команде он на правах аренды и до конца сезона.

Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич перешел в тульский «Арсенал» на правах аренды.
 
Об этом сообщил агент футболиста Игорь Глушевич:
 
– Был интерес со стороны «Урала», но Лука вернулся в Тулу. У «Арсенала» есть право выкупа по окончании аренды, которая продлится до конца сезона.
 
Напомним, серб переходит в «Арсенал» уже во второй раз. Ранее 26-летний форвард играл за туляков на правах аренды с 2017 по 2019 год. Тогда он принадлежал питерскому «Зениту».
Сюжет: Арсенал
Дебют Панченко, травма Ткачева, гол Пантелеева: тульский «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА
Спорт
Дебют Панченко, травма Ткачева, гол Пантелеева: тульский «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА
сегодня, в 12:32, 3 476 1
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Урал»
Спорт
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Урал»
вчера, в 11:05, 3 738 1
Панченко будет выступать в тульском «Арсенале» под номером 13
Спорт
Панченко будет выступать в тульском «Арсенале» под номером 13
12 октября, в 08:03, 9 1196 1
Футболиста «Арсенала» вызвали в сборную России
Спорт
Футболиста «Арсенала» вызвали в сборную России
9 октября, в 13:20, 11 1972 4
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:14 0
Другие статьи по темам
Прочее
спортфутболтрансферыЛука Джорджевич

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Страшное ДТП с маршруткой и такси под Кимовском: три человека погибли, пятеро ранены
Страшное ДТП с маршруткой и такси под Кимовском: три человека погибли, пятеро ранены
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.