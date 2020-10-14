Лука Джорджевич вернулся в тульский «Арсенал»

В команде он на правах аренды и до конца сезона.

Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич перешел в тульский «Арсенал» на правах аренды.

Об этом сообщил агент футболиста Игорь Глушевич:

– Был интерес со стороны «Урала», но Лука вернулся в Тулу. У «Арсенала» есть право выкупа по окончании аренды, которая продлится до конца сезона.

Напомним, серб переходит в «Арсенал» уже во второй раз. Ранее 26-летний форвард играл за туляков на правах аренды с 2017 по 2019 год. Тогда он принадлежал питерскому «Зениту».