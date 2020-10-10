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14-летний подросток в Туле попался на краже велосипеда

14-летний подросток в Туле попался на краже велосипеда

Злоумышленник угнал велосипед из подъезда.

В дежурную часть отделения полиции «Косогорское» с заявлением обратилась 40-летняя женщина. Она сообщила, что из подъезда дома №10 по улице Пушкина на Косой Горе путём свободного доступа совершена кража принадлежащего ей подросткового велосипеда «Стелс». Сотрудниками уголовного розыска и ПДН за совершение хищения был установлен 14-летний подросток, проживающий в соседнем доме.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Похищенный велосипед изъят и возвращён законной владельце.

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вчера, в 22:37 +2
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