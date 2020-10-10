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Туляков приглашают стать частью команды региональной Арт-резиденции Тавриды

Туляков приглашают стать частью команды региональной Арт-резиденции Тавриды

Подать заявку можно до 13 октября!

Арт-резиденция Тавриды станет местом объединения и коллаборации людей, которые сегодня являются источниками формирования смыслов и авторами изменений, «Местом силы» для молодых творцов и точкой зарождения проектов, способных изменить жизнь людей.

Уже в конце октября 10 человек из команды Арт-резиденции получат возможность попасть на форум «Таврида», который собирает на одной площадке творцов из разных уголков нашей страны и дает возможность придумывать необычные проекты и обмениваться идеями, бороться за гранты и впитывать в себя опыт экспертов различных индустрий.

Попасть в команду можно до 13 октября. Для этого нужно отправить заявку на почту sofya.potetyurina@tularegion.org. В заявке необходимо указать контакты, написать в свободной форме о себе, своем проекте и рассказать почему вы хотите стать частью команды Арт-резиденции.

Какие возможности даст Арт-резиденция Тавриды?

  • Стать ядром креативного и культурного сообщества в регионе;
  • Создать объединение, сотрудничество и коллаборацию со своими единомышленниками, представляющими разные креативные индустрии;
  • Представить свой проект под региональный заказ и создать масштабные события;
  • Монетизировать любимое дело;
  • Учиться, создавать, развиваться и демонстрировать, находить единомышленников и партнеров, а также инвесторов и покупателей.
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вчера, в 21:28 −1
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