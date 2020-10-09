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В тульском транспорте начнет действовать карта «Тройка»

В тульском транспорте начнет действовать карта «Тройка»

Ее тестирование завершилось 9 октября.

Столичная билетная система признана лучшей в мире по версии международной премии Transport Ticketing Global и получила главную награду в номинации «Лучшая умная билетная система — 2020». Она обеспечивает продажу и контроль билетов. Всего — более 400 миллионов транзакций в месяц. Билетная система открыта и прозрачна для налогообложения, упрощает учет и контроль продаж.
 
Внедрение этой системы на тульском общественном транспорте планируется до конца года. Жители и гости региона смогут оплатить «Тройкой» проезд на 64 маршрутах Тулы и 267 межмуниципальных маршрутах. Планируется подключить к системе и коммерческие маршруты. Кроме этого по ней можно будет ездить на электричке Тула — Москва.
 
Тульская «Тройка» будет действовать на всех видах транспорта Москвы.
По ней доступна программа лояльности «Город» — бонусы и скидки в Москве, она также станет ключом к столичным достопримечательностям. Подобная программа лояльности появится и в Туле. Бонусы и скидки будут действовать в ряде сетевых магазинов и объектов культуры.
 
Карты будут продаваться в отделениях АО «ОЕИРЦ», в кассах АО «ЦППК», вендинговых аппаратах.
 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник отметил, что в своем Послании в 2019 году губернатор Алексей Дюмин поручил проработать в регионе внедрение комплексной системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.
 
– Мы поддерживаем любые проекты, которые сделают пользование тульским транспортом более комфортным и безопасным. Кроме того, мы рассчитываем, что действие «Тройки» в Туле привлечет в наш регион еще больше туристов из столицы, — отметил Родион Дудник.
 
Проект реализуется совместно с ПАО «Сбербанк». Тульская область — первый регион страны, в котором появится московская билетная система с возможностью использования карты «Тройка».
 
Еще одно нововведение касается социальных проездных. Они также будут переведены на новую систему. Уже со следующего месяца у их владельцев не будет необходимости приходить в ОЕИРЦ или соцзащиту, чтобы продлить действие карты. Это будет производиться автоматически. Социальные проездные будут привязаны к банковской карте «Мир».
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 15:25 +6
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