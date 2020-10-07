Опубликовано расписание матчей тульского «Арсенала» на ближайшие четыре тура
Две игры оружейники проведут дома, две – на выезде.
РПЛ опубликовала расписание матчей чемпионата России на ближайшие четыре тура. Так, наш «Арсенал» 18 октября сыграет дома с «Уралом», 26 октября отправится на выезд к ЦСКА, 31 октября проведет игру с «Рубином» в Казани, а 7 ноября — в Туле с «Ротором».
11-й тур
17 октября (суббота)
14:00 «Зенит» — «Сочи»
16:30 «Локомотив» — «Уфа»
16:30 «Краснодар» — «Рубин»
19:00 «Химки» — «Спартак»
18 октября (воскресенье)
14:00 «Арсенал» — «Урал»
14:00 «Ротор» — «Тамбов»
16:30 ЦСКА — «Динамо»
19:00 «Ростов» — «Ахмат»
12-й тур
24 октября (суббота)
14:00 «Динамо» — «Сочи»
16:30 «Зенит» — «Рубин»
19:00 «Краснодар» — «Спартак»
19:00 «Локомотив» — «Ротор»
25 октября (воскресенье)
14:00 «Урал» — «Тамбов»
16:30 «Ростов» — «Химки»
19:00 «Ахмат» — «Уфа»
26 октября (понедельник)
19:00 ЦСКА — «Арсенал»
13-й тур
31 октября (суббота)
14:00 «Рубин» — «Арсенал»
16:30 «Ахмат» — «Краснодар»
16:30 «Спартак» — «Ростов»
19:00 «Сочи» — «Локомотив»
1 ноября (воскресенье)
12:00 «Уфа» — «Урал»
14:00 «Химки» — «Зенит»
16:30 «Ротор» — ЦСКА
19:00 «Тамбов» — «Динамо»
14-й тур
6 ноября (пятница)
19:00 «Сочи» — «Уфа»
7 ноября (суббота)
14:00 «Урал» — «Спартак»
16:30 «Арсенал» — «Ротор»
19:00 «Тамбов» — «Ахмат»
8 ноября (воскресенье)
14:00 «Химки» — «Рубин»
16:30 ЦСКА — «Ростов»
19:00 «Зенит» — «Краснодар»
19:00 «Динамо» — «Локомотив»