Опубликовано расписание матчей тульского «Арсенала» на ближайшие четыре тура

РПЛ опубликовала расписание матчей чемпионата России на ближайшие четыре тура. Так, наш «Арсенал» 18 октября сыграет дома с «Уралом», 26 октября отправится на выезд к ЦСКА, 31 октября проведет игру с «Рубином» в Казани, а 7 ноября — в Туле с «Ротором».

календарь матчей

11-й тур

17 октября (суббота)

14:00 «Зенит» — «Сочи»

16:30 «Локомотив» — «Уфа»

16:30 «Краснодар» — «Рубин»

19:00 «Химки» — «Спартак»

18 октября (воскресенье)

14:00 «Арсенал» — «Урал»

14:00 «Ротор» — «Тамбов»

16:30 ЦСКА — «Динамо»

19:00 «Ростов» — «Ахмат»

12-й тур

24 октября (суббота)

14:00 «Динамо» — «Сочи»

16:30 «Зенит» — «Рубин»

19:00 «Краснодар» — «Спартак»

19:00 «Локомотив» — «Ротор»

25 октября (воскресенье)

14:00 «Урал» — «Тамбов»

16:30 «Ростов» — «Химки»

19:00 «Ахмат» — «Уфа»

26 октября (понедельник)

19:00 ЦСКА — «Арсенал»

13-й тур

31 октября (суббота)

14:00 «Рубин» — «Арсенал»

16:30 «Ахмат» — «Краснодар»

16:30 «Спартак» — «Ростов»

19:00 «Сочи» — «Локомотив»

1 ноября (воскресенье)

12:00 «Уфа» — «Урал»

14:00 «Химки» — «Зенит»

16:30 «Ротор» — ЦСКА

19:00 «Тамбов» — «Динамо»

14-й тур

6 ноября (пятница)

19:00 «Сочи» — «Уфа»

7 ноября (суббота)

14:00 «Урал» — «Спартак»

16:30 «Арсенал» — «Ротор»

19:00 «Тамбов» — «Ахмат»

8 ноября (воскресенье)

14:00 «Химки» — «Рубин»

16:30 ЦСКА — «Ростов»

19:00 «Зенит» — «Краснодар»

19:00 «Динамо» — «Локомотив»