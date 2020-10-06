В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 и 8 октября в Волово, Узловой, Ефремове, Туле и Суворове сохранится высокая степень пожароопасности (4 класс).

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности: