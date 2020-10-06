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В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности
Фото из архива Myslo.

В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности

В регионе желтый уровень пожароопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 и 8 октября в Волово, Узловой, Ефремове, Туле и Суворове сохранится высокая степень пожароопасности (4 класс).

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

  • не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
  • не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
  • своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
  • не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
  • соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах;
  • не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
  • храните дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:32 +2
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