Туляка будут судить за попытку кражи чугуна из вагона

Фото: ЛО МВД России на ст. Тула

26-летнего жителя Киреевского района обвиняют в попытке кражи почти 900 килограммов чугуна. Преступление было совершено на станции Присады МЖД и раскрыли его транспортные полицейские.

По версии следствия, в первый раз злоумышленник пришел к месту стоянки поезда, залез в полувагон и скинул из него на железнодорожную насыпь слитки металла. Затем он спрыгнул с состава и отправился домой, чтобы утром собрать чугун и сдать его в пункт приема металлолома. Однако на следующий день похищенное он не обнаружил и решил повторить попытку.

«Ночью фигурант по отработанной схеме проник в полувагон и совершил сброс свыше 100 слитков чугуна общим весом 890 килограммов, потом покинул пришедший в движение состав и пешком вдоль путей отправился собирать чермет», — сообщили Myslo в ЛО МВД России на ст. Тула.

В этот момент злоумышленника и задержали сотрудники транспортной полиции. Накануне стражи порядка получили от охраны информацию о слитках чугуна на насыпи и решили провести оперативные мероприятия.

В настоящее время расследование окончено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.