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Туляка будут судить за попытку кражи чугуна из вагона
Фото: ЛО МВД России на ст. Тула

Туляка будут судить за попытку кражи чугуна из вагона

Транспортные полицейские пресекли противозаконную деятельность и задержали злоумышленника на месте преступления.

26-летнего жителя Киреевского района обвиняют в попытке кражи почти 900 килограммов чугуна. Преступление было совершено на станции Присады МЖД и раскрыли его транспортные полицейские.
 
По версии следствия, в первый раз злоумышленник пришел к месту стоянки поезда, залез в полувагон и скинул из него на железнодорожную насыпь слитки металла. Затем он спрыгнул с состава и отправился домой, чтобы утром собрать чугун и сдать его в пункт приема металлолома. Однако на следующий день похищенное он не обнаружил и решил повторить попытку.
 
 
«Ночью фигурант по отработанной схеме проник в полувагон и совершил сброс свыше 100 слитков чугуна общим весом 890 килограммов, потом покинул пришедший в движение состав и пешком вдоль путей отправился собирать чермет», — сообщили Myslo в ЛО МВД России на ст. Тула.
 
В этот момент злоумышленника и задержали сотрудники транспортной полиции. Накануне стражи порядка получили от охраны информацию о слитках чугуна на насыпи и решили провести оперативные мероприятия.
 
В настоящее время расследование окончено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:33 +1
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Событие
кражачугунсудловд
Место
Тульская областьКиреевский район

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