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В Тульской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Автоавария произошла в Щекинском районе.

В ночь на 29 сентября в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП. По данным регионального МЧС, сообщение о столкновении грузовика и микроавтобуса на 217-м км автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от Житово-Глаголево) поступило на телефон «Единой службы спасения 112» в 01.35.
 
«К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС России и скорой медицинской помощи. Имеются пострадавшие», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
На момент публикации новости в распоряжении Myslo имелись данные о двух погибших и одном пострадавшем. Подробности уточняются.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 07:23 +2
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Тульская областьЩекинский район

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