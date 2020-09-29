В Тульской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В ночь на 29 сентября в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП. По данным регионального МЧС, сообщение о столкновении грузовика и микроавтобуса на 217-м км автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от Житово-Глаголево) поступило на телефон «Единой службы спасения 112» в 01.35.

«К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС России и скорой медицинской помощи. Имеются пострадавшие», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

На момент публикации новости в распоряжении Myslo имелись данные о двух погибших и одном пострадавшем. Подробности уточняются.