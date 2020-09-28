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Юные тульские шахматисты заняли второе место на Всероссийских соревнованиях

Юные тульские шахматисты заняли второе место на Всероссийских соревнованиях

В Туле завершился шахматный турнир «Дебют». Победу одержала команда лицея «Морской технический» из Новороссийска.

Победители набрали 21,5 очка из 28 возможных. На втором месте – Центр образования №27 из Тулы (19,5 очка). Третье место заняла команда лицея №25 из Ижевска. Тульскую область на турнире представляли Давид Мугенов, Борис Петров, Варвара Липатова и Яна Григорьева. Капитан команды – Владимир Манаенков.

Руководитель проекта «Шахматы в школах» по Тульской области Григорий Ткачев поздравил ребят с успешным выступлением:

«Поздравляю юных шахматистов, капитана команды, директора школы и родителей с очень хорошим результатом на турнире. Такие успехи – это результат нашей общей слаженной работы по реализации проекта «Шахматы в школах» в нашем регионе. С каждым годом всё больше школ участвует в проекте, а Центр образования №27 показывает, что тульские шахматисты находятся на лидирующих позициях. Отдельную благодарность хотел бы выразить Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко и всем организаторам проекта».

Победители и призеры турнира «Дебют» получили кубки и медали, а все участники – подарки.

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