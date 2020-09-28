В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель

По предварительной информации, в ДТП обошлось без пострадавших.

Днем 28 сентября в районе поворота с ул. Скуратовской на ул. Октябрьскую в Скуратово произошло ДТП с участием грузовой ГАЗели и манипулятора на базе грузовика МАЗ.

По положению транспортных средств можно предположить, что МАЗ выезжал с ул. Октябрьской, а ГАЗель поворачивала на нее с ул. Автомобилистов.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.