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В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель

В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель

По предварительной информации, в ДТП обошлось без пострадавших.

Днем 28 сентября в районе поворота с ул. Скуратовской на ул. Октябрьскую в Скуратово произошло ДТП с участием грузовой ГАЗели и манипулятора на базе грузовика МАЗ.
 
По положению транспортных средств можно предположить, что МАЗ выезжал с ул. Октябрьской, а ГАЗель поворачивала на нее с ул. Автомобилистов.
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.  
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В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель, Фото: 1
В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель, Фото: 2
В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель, Фото: 3
В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель, Фото: 4
В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель, Фото: 5
В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель, Фото: 6
В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель, Фото: 7
В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель, Фото: 8
В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель, Фото: 9
В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель, Фото: 10
В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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