В Скуратово МАЗ протаранил ГАЗель
По предварительной информации, в ДТП обошлось без пострадавших.
Днем 28 сентября в районе поворота с ул. Скуратовской на ул. Октябрьскую в Скуратово произошло ДТП с участием грузовой ГАЗели и манипулятора на базе грузовика МАЗ.
По положению транспортных средств можно предположить, что МАЗ выезжал с ул. Октябрьской, а ГАЗель поворачивала на нее с ул. Автомобилистов.
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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