Аналитика: «Арсенал» снова ошибся и проиграл «Ростову»

В минувший четверг «Ростов» проводил матч квалификации Лиги Европы с израильским «Маккаби». Многие болельщики и эксперты считали, что для нашего клуба вполне по силам пройти в следующий раунд.

Но в итоге получилось всё ровно наоборот.

Команда Валерия Карпина забила первой, но удержать свое преимущество не смогла и уступила со счетом 1:2. По общему тону высказываний руководителей, тренеров и футболистов ростовского клуба было понятно, что для клуба это существенный удар. Следовательно, в Тулу ростовчане приехали хоть и подавленными, но с четким желанием отыграться.

Что же касается «Арсенала», то команда Сергея Подпалого в среду успешно съездила в Белгород на первый матч элитного группового раунда Кубка России. Туляки, можно сказать, малой кровью выиграли у «Салюта» в серии пенальти и отправились в хорошем настроении готовиться к воскресной игре. Очень важно обратить внимание на тот факт, что в кубковой встрече оружейники играли вторым составом, первый же целенаправленно берегли на «Ростов».

Тренерский штаб туляков удивил игровой схемой. Впервые за долгое время арсенальцы вышли с четырьмя номинальными защитниками. А в отсутствие получившего травму Евгения Луценко наконечником атаки стал Эванс Кангва. Что же касается остальных линий, то тут всё осталось практически без изменений.

Для нашей команды начало встречи получилось феноменальным. Туляки без особых проблем забрали мяч под свой контроль и забили практически в первой атаке. Перед матчем Сергей Подпалый говорил, что при выборе состава он сделал ставку на быстрых и техничных футболистов, способных убежать. Можно сказать, что на 8-й минуте эта ставка сыграла. Сергей Ткачев вырезал потрясающий пас между защитниками на Эванса, старший Кангва опередил соперников, подхватил мяч и в дуэли с вратарем был точен — 1:0.

Отличное начало, если бы не одно но. В восьми предыдущих встречах «Арсенал» дважды забивал первым, но итоге оставался ни с чем. Забегая вперед, скажем: так, к сожалению, произошло и в третий раз.

После забитого мяча «оружейников» будто бы подменили. У команды расклеилась игра в атаке, а в обороне творился сущий ад. Чем «Ростов» благополучно и воспользовался. На 13-й минуте Ионов сделал классную передачу на Чернова, тот принял пас и в касание отправил мяч в ворота Левашова — 1:1.

В первом тайме «Арсенал» практически беспрепятственно давал атаковать ростовчанам, за что и был наказан в концовке первой половины. Хаджикадунич с фланга перевел пас в центр штрафной на Хашимото, тот головой пробил по воротам Левашова. Бурлак хоть и был рядом с соперником, но почему-то дал ему уложить второй мяч в сетку Левашова — 1:2.

А дальше «Арсенал» вновь пропустил в раздевалку, как это уже несколько раз было в этом сезоне.

Третий мяч «Ростова» вновь вызывает большие вопросы к обороне. Как можно было оставить в гордом одиночестве Хашимото? Японец первым оказался на добивании после потрясающего сейва Левашова и спокойно вколотил мяч в сетку ворот — 1:3. Перерыв.

Сразу после паузы Подпалый выпустил Кадири и Комбарова, которые заменили Кингса и Сокола. Сказать, что эти перестановки серьезно перевернули игру, наверное, нельзя. Да, команда строже стала играть в обороне. Что касается атаки, то тут практически ничего не изменилось. Моментов как не было, так и не появилось.

Исправить это должен был вышедший на поле в середине второго тайма Хлусевич. Даниил мог вернуть команду в игру, забив после отличной передачи Бурлака. Но отправить снаряд в сетку полузащитнику не удалось. Кстати, тут стоит обратить внимание, что даже если бы он забил, не факт, что этот мяч был бы засчитан. На повторах было видно, что нога Хлусевича была чуть ближе к воротам, чем у игрока обороны.

Возвращаясь к игре, на 66-й минуте «Ростов» остался в меньшинстве, за вторую желтую поле покинул Данил Глебов. Правда, это традиционно никак не помогло нашей команде. Под занавес встречи «Арсенал» попытался организовать штурм, но ничего существенного сделать не получилось, не считая красивого гола Кадири, — 2:3.

«Оружейники» вновь уступают дома и продолжают находиться внизу турнирной таблицы.