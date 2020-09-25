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В Туле осудили группу наркоторговцев

В Туле осудили группу наркоторговцев

Семейная пара и их друзья в течение пяти месяцев прошлого года оставляли «закладки» во всех округах Тулы.

В Туле четыре местных жителя признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что с апреля по август прошлого года обвиняемые, две женщины и двое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, оставляли «закладки» во всех округах города.
 
Деятельность преступников была пресечена в августе 2019 года. При задержании участников было изъято более 550 граммов наркотиков.
 
Решением суда обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 14 лет.
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:20 +2
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