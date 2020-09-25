На пр. Ленина из-за ДТП с тремя авто образовалась пробка

Как сообщил Myslo очевидец, днем 25 сентября в районе поворота с пр. Ленина на ул. Мира в Туле столкнулись Kia, Toyota и отечественный ВАЗ. Судя по положению автомобилей, водители не соблюдали безопасную дистанцию во время движения.

Информации о пострадавших не поступало. На момент публикации новости из-за автоаварии образовалась пробка в направлении Зеленстроя.