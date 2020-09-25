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На пр. Ленина из-за ДТП с тремя авто образовалась пробка

На пр. Ленина из-за ДТП с тремя авто образовалась пробка

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 25 сентября в районе поворота с пр. Ленина на ул. Мира в Туле столкнулись Kia, Toyota и отечественный ВАЗ. Судя по положению автомобилей, водители не соблюдали безопасную дистанцию во время движения.
 
 
Информации о пострадавших не поступало. На момент публикации новости из-за автоаварии образовалась пробка в направлении Зеленстроя.
 
 
 

Если вы стали очевидцем происшествия и хотите сообщить об этом в редакцию, связаться с корреспондентом Myslo Сергеем Стариковым можно по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно).

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:05 +6
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