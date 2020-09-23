новости
новости
Регистрация
Пассажирский поезд столкнулся с нефтеналивным составом: в Туле состоялись учения МЧС

Пассажирский поезд столкнулся с нефтеналивным составом: в Туле состоялись учения МЧС

Подобрали для вас яркие фотки.

Сегодня, 23 сентября, в Туле состоялись учения по ликвидации ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.

По легенде, в 11:00 произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Москва-Адлер» и нефтеналивного состава, с последующим розливом и возгоранием нефтепродуктов.

В зоне условной чрезвычайной ситуации была проведена практическая отработка действий по ликвидации условной ЧС и спасению людей.

 

 

Галерея
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 1
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 2
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 3
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 4
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 5
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 6
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 7
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 8
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 9
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 10
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 11
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 12
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 13
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 14
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 15
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 16
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 17
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 18
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 19
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 20
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 21
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 22
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 23
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 24
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 25
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 26
Горящий поезд: учения МЧС 23 сентября , Фото: 27
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:02 +2
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаученияпоездГУ МЧС России по Тульской областиРЖД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Одоевском районе в ДТП погиб мужчина
В Одоевском районе в ДТП погиб мужчина
Где и как туляки отпразднуют День города и 500-летие кремля: полная афиша
Где и как туляки отпразднуют День города и 500-летие кремля: полная афиша
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.