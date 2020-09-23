Пассажирский поезд столкнулся с нефтеналивным составом: в Туле состоялись учения МЧС

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Сегодня, 23 сентября, в Туле состоялись учения по ликвидации ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.

По легенде, в 11:00 произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Москва-Адлер» и нефтеналивного состава, с последующим розливом и возгоранием нефтепродуктов.

В зоне условной чрезвычайной ситуации была проведена практическая отработка действий по ликвидации условной ЧС и спасению людей.