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Выездной матч «Академии Михайлова» с «Крыльями» перенесли: игроки соперника чем-то заболели
Фото из архива Myslo.

Выездной матч «Академии Михайлова» с «Крыльями» перенесли: игроки соперника чем-то заболели

Некоторые СМИ сообщили, что коронавирусом. Но в московском клубе официально эту информацию не подтверждают.

Выездные игры новомосковской «Академии Михайлова» против столичных «Крыльев Советов» перенесены на март 2021 года. Матчи должны были пройти в предстоящие выходные, но игроки и тренерский штаб наших соперников заболели. Чем именно, клуб не озвучивает, отвечая болельщикам так:
 
 
Отметим, что ближайшие игры «Академия Михайлова» проведет в Туле — 25 сентября в 19.00 и 26 сентября в 17.00 против «Динамо» из Санкт-Петербурга.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:40 +1
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