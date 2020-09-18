Выездной матч «Академии Михайлова» с «Крыльями» перенесли: игроки соперника чем-то заболели

Фото из архива Myslo.

Некоторые СМИ сообщили, что коронавирусом. Но в московском клубе официально эту информацию не подтверждают.

Выездные игры новомосковской «Академии Михайлова» против столичных «Крыльев Советов» перенесены на март 2021 года. Матчи должны были пройти в предстоящие выходные, но игроки и тренерский штаб наших соперников заболели. Чем именно, клуб не озвучивает, отвечая болельщикам так:

Отметим, что ближайшие игры «Академия Михайлова» проведет в Туле — 25 сентября в 19.00 и 26 сентября в 17.00 против «Динамо» из Санкт-Петербурга.