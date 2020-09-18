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В Туле велосипедист случайно убил пенсионерку

В Туле велосипедист случайно убил пенсионерку

Мужчина сбил пожилую женщину с ног, она ударилась головой и спустя несколько дней скончалась в больнице.

В Центральном районе Тулы следователи регионального СУ СК России возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 7 сентября, подозреваемый, двигаясь на велосипеде по тротуару на улице Ленина, сбил 80-летнюю женщину. Пенсионерка упала и ударилась головой об асфальт.

Врачи диагностировали у неё отёк головного мозга, от которого потерпевшая скончалась в больнице спустя четыре дня. Велосипедисту грозит до двух лет лишения свободы, ведётся следствие.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:38 0
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Место
ТулаЦентральный район

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