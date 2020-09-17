Фото очевидца
На Алексинском шоссе в Туле мужчина попал под колёса Kia
Пострадавший получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Как стало известно Myslo, примерно в 19.20 в Туле, в районе железнодорожного переезда на Алексинском шоссе произошло ДТП с участием пешехода.
По предварительным данным, 39-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса автомобиля Kia. Пострадавший госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
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