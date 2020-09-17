На Алексинском шоссе в Туле мужчина попал под колёса Kia

Фото очевидца

Как стало известно Myslo, примерно в 19.20 в Туле, в районе железнодорожного переезда на Алексинском шоссе произошло ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, 39-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса автомобиля Kia. Пострадавший госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.