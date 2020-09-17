новости
новости
Регистрация
На Алексинском шоссе в Туле мужчина попал под колёса Kia
Фото очевидца

На Алексинском шоссе в Туле мужчина попал под колёса Kia

Пострадавший получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Как стало известно Myslo, примерно в 19.20 в Туле, в районе железнодорожного переезда на Алексинском шоссе произошло ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, 39-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса автомобиля Kia. Пострадавший госпитализирован с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:10 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавариянаезд на пешехода
Место
ТулаАлексинское шоссе

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске пьяный водитель пытался откупиться от гаишника
В Новомосковске пьяный водитель пытался откупиться от гаишника
Туляки вырастили гигантские тыквы. Самая большая – на 165 кг!
Туляки вырастили гигантские тыквы. Самая большая – на 165 кг!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.