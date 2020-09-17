В центре Тулы поймали «закладчиков»

Днем 17 сентября рядом с домом № 114-б на ул. Л. Толстого в Туле работали сотрудники спецподразделения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области. Стражи порядка задержали двух молодых людей.

Как пояснили Myslo в пресс-службе УМВД, в ходе оперативной работы полицейские установили, что по данному адресу будет осуществлена закладка наркотических средств. В ходе операции информация подтвердилась, подозреваемые задержаны с поличным. У них изъяты свертки с неким веществом.

– Мужчины доставлены для разбирательства. В настоящее время продолжается работа по установлению всех деталей их противоправной деятельности, — сообщили в УМВД.