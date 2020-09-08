В Заокском районе в ДТП погиб мужчина

Утром 8 сентября на 145-м км автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель следовавшего в сторону Орла автомобиля Ford совершил выезд на полосу встречного движения и врезался в Nissan.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате автоаварии погиб предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия. Мужчине было 24 года.