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Житель Тульской области напал на пенсионерку в Ярославле
Фото и видео УМВД России по Ярославской области.

Житель Тульской области напал на пенсионерку в Ярославле

Мужчина отобрал у нее сумку с продуктами и деньгами и убежал.

В Ярославле задержан ранее судимый 48-летний житель Тульской области. Он подозревается в грабеже. По версии полиции, в подъезде одного из домов мужчина вырвал из рук пенсионерки сумку, в которой были продукты и 3000 рублей, и сбежал.

85-летняя женщина не удержалась на ногах, упала и получила травму. Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Туляка заключили под стражу.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:24 +1
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