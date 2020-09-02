Житель Тульской области напал на пенсионерку в Ярославле

Фото и видео УМВД России по Ярославской области.

Мужчина отобрал у нее сумку с продуктами и деньгами и убежал.

В Ярославле задержан ранее судимый 48-летний житель Тульской области. Он подозревается в грабеже. По версии полиции, в подъезде одного из домов мужчина вырвал из рук пенсионерки сумку, в которой были продукты и 3000 рублей, и сбежал.

85-летняя женщина не удержалась на ногах, упала и получила травму. Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Туляка заключили под стражу.