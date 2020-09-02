Туляки сообщают о массовой гибели уток в Платоновском парке

По словам жителей, на берегу возле большого пруда было около двух десятков мертвых птиц.

Несколько туляков сообщили в редакцию Myslo о массовой гибели уток в Платоновском парке. По словам жителей, в пятницу, 28 августа, они насчитали около двух десятков мертвых птиц, которые лежали на берегу возле большого пруда.

– Что произошло в Платоновском парке? Там сегодня собирали дохлых уток. Не опасно ли там гулять с детьми? — написала в редакцию Надежда П.

После этих сообщений корреспонденты Myslo отправились в парк. И действительно, в воде обнаружили несколько мертвых птиц.

Отметим, что в водоеме оказались не только дохлые утки, но и крысы:

Как сообщил Myslo источник, по одной из версий, в водоем из канализационной трубы попали загрязняющие вещества, по другой — утки умерли от болезни.

В любом случае причину смерти птиц установит лабораторная экспертиза, которую уже заказал собственник территории. Кроме того, на анализы отправлены и пробы воды.

Myslo следит за ситуацией.