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В массовом ДТП на Павшинском мосту в Туле погибла женщина

В массовом ДТП на Павшинском мосту в Туле погибла женщина

Еще четверо человек пострадали.

В Туле на Павшинском мосту около шести часов вечера произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по предварительным данным, столкнулись четыре единицы транспорта.

По данным Myslo, в аварии погибла 45-летняя женщина.  Еще четверо человек пострадали и доставлены в больницу. Среди пострадавших – 15-летняя девочка.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют детали и обстоятельства случившегося.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:18 +2
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