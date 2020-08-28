В массовом ДТП на Павшинском мосту в Туле погибла женщина
Еще четверо человек пострадали.
В Туле на Павшинском мосту около шести часов вечера произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по предварительным данным, столкнулись четыре единицы транспорта.
По данным Myslo, в аварии погибла 45-летняя женщина. Еще четверо человек пострадали и доставлены в больницу. Среди пострадавших – 15-летняя девочка.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют детали и обстоятельства случившегося.
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