В массовом ДТП на Павшинском мосту в Туле погибла женщина

Еще четверо человек пострадали.

В Туле на Павшинском мосту около шести часов вечера произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по предварительным данным, столкнулись четыре единицы транспорта.

По данным Myslo, в аварии погибла 45-летняя женщина. Еще четверо человек пострадали и доставлены в больницу. Среди пострадавших – 15-летняя девочка.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют детали и обстоятельства случившегося.