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Туляков приглашают присоединиться ко Всемирному дню чистоты

Туляков приглашают присоединиться ко Всемирному дню чистоты

Он состоится 19 сентября. Запланированы две генеральные уборки – на Косой Горе и возле ТРЦ «Макси».

В субботу, 19 сентября, в Туле состоится Всемирный день чистоты «Сделаем!». Запланированы две генеральные уборки, к которым могут присоединиться все желающие.

Волонтеры приведут в порядок территорию березовой рощи в пос. Косая Гора (ориентир – дом № 12 по ул. Луговой), а также уберут мусор в лесополосе возле ТРЦ «Макси». Мусорные мешки и перчатки будут выдаваться на месте.

Сбор участников – в 10.00. Стать участником и организатором акции может любой желающий. Подробности – здесь.

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