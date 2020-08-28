Туляков приглашают присоединиться ко Всемирному дню чистоты

Он состоится 19 сентября. Запланированы две генеральные уборки – на Косой Горе и возле ТРЦ «Макси».

В субботу, 19 сентября, в Туле состоится Всемирный день чистоты «Сделаем!». Запланированы две генеральные уборки, к которым могут присоединиться все желающие.

Волонтеры приведут в порядок территорию березовой рощи в пос. Косая Гора (ориентир – дом № 12 по ул. Луговой), а также уберут мусор в лесополосе возле ТРЦ «Макси». Мусорные мешки и перчатки будут выдаваться на месте.