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ФСБ «накрыла» 5 мастерских оружейников-контрабандистов, в том числе и из Тульской области
Стоп-кадр из видео ЦОС ФСБ РФ.

ФСБ «накрыла» 5 мастерских оружейников-контрабандистов, в том числе и из Тульской области

В межрегиональную преступную группу входили жители трех регионов, помимо туляков задержаны жители Санкт-Петербурга и Московской области.

ФСБ России пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к контрабанде оружия, его частей и боеприпасов, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия с целью сбыта.
 
В результате проведенных скоординированных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято 103 единицы оружия: пулемет «ПКМ»; автоматы «АКС-74У», «АК-103», «АК-74», «АКМ»; пистолеты-пулеметы «Кедр», «SA», «МР-5», «RAK-63»; винтовки, карабины и ружья «AR-15», «М-16», «AUG», «GM-15», «POF», «Barret», «Beretta», «Blaser», «Mannlicher», «Steyr Aug», «Winchester», «Тигр», «ППШ», «СВД», «ТОЗ», «Мосина», «Сайга», «Вепрь»; пистолеты и револьверы «Glock», «Luger» «Taurus», «АПС», «ПЯ», «ПМ», «Коровина», «Наган», а также ручная граната «РГД-5», 34 УЗРГМ, свыше 11000 патронов различного калибра, большое количество основных частей к пистолетам «Glock» и винтовкам «AR-15», приспособления для бесшумной стрельбы.
 
Пресечена деятельность пяти подпольных мастерских с наличием специализированного оборудования.
 
Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с контрабандой, незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются.
 
Источник — ЦОС ФСБ РФ.
 
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