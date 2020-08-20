Туляк погиб во время монтажных работ в Магаданской области

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В Магаданской области следователи выясняют обстоятельства гибели 44-летнего туляка, который погиб в поселке Талая Хасынского района. Во время монтажных работ мужчина упал с шестиметровой высоты и скончался от полученных травм.

«Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ООО «Компания Эланс», который, по версии следствия, при допуске работника к проведению работ на высоте не обеспечил работника надлежащими средствами индивидуальной защиты», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Магаданской области.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.