новости
новости
Регистрация
На трассе в Тульской области пьяный спровоцировал ДТП

На трассе в Тульской области пьяный спровоцировал ДТП

В результате автоаварии пострадал один человек.

Накануне вечером в Чернском районе произошло ДТП. На 285-ом километре автодороги М-2 «Крым» 35-летний водитель Kia Rio при выезде с второстепенной дороги не пропустил Hyundai Creta. В результате автоаварии пострадал 42-летний водитель Hyundai, но обошлось без госпитализации.
 
«Водитель Kia от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:32 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПпроисшествияавтоаварияотказ от медосвидетельствования
Место
Тульская областьЧернский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловском районе скончался выпавший с балкона пенсионер
В Узловском районе скончался выпавший с балкона пенсионер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.