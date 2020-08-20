На трассе в Тульской области пьяный спровоцировал ДТП

В результате автоаварии пострадал один человек.

Накануне вечером в Чернском районе произошло ДТП. На 285-ом километре автодороги М-2 «Крым» 35-летний водитель Kia Rio при выезде с второстепенной дороги не пропустил Hyundai Creta. В результате автоаварии пострадал 42-летний водитель Hyundai, но обошлось без госпитализации.

«Водитель Kia от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.