Туляки соберут «Рюкзачки радости» для детей из малоимущих семей

Фото: vk.com/rodinatula.

В Туле проходит ежегодная благотворительная акция «Рюкзачок радости». Её цель – помочь нуждающимся семьям в подготовке детей к новому учебному году.

В Молодёжном многопрофильном центре «Родина» организована постоянная точка сбора канцтоваров и школьных принадлежностей. Принести их можно по адресу: пр. Ленина, 20, по будням – с 9.00 до 18.00, по выходным – с 12.00 до 18.00.

Выездной пункт сбора канцтоваров будет работать в четверг с 17.00 до 18.00 в рамках проекта «Газон на районе». Принимаются любые школьные канцтовары и принадлежности.