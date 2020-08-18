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Эвакуация автовокзала в Туле: полиция проверила бесхозные пакеты

Эвакуация автовокзала в Туле: полиция проверила бесхозные пакеты

Предметы оказались безопасны для окружающих.

Кинолог с собакой проверили подозрительные бесхозные пакеты, которые были обнаружены утром 18 августа в здании автовокзала на пр. Ленина в Туле. Предметы оказались безопасны, но на момент публикации новости установить их владельца пока не удалось.
 
 
Напомним, из-за подозрительных пакетов в здание автовокзала не пускали посетителей. На входе стояли сотрудники полиции, а рядом находился пожарный расчет.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:50 +1
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