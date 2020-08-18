Эвакуация автовокзала в Туле: полиция проверила бесхозные пакеты

Кинолог с собакой проверили подозрительные бесхозные пакеты, которые были обнаружены утром 18 августа в здании автовокзала на пр. Ленина в Туле. Предметы оказались безопасны, но на момент публикации новости установить их владельца пока не удалось.

Напомним , из-за подозрительных пакетов в здание автовокзала не пускали посетителей. На входе стояли сотрудники полиции, а рядом находился пожарный расчет.