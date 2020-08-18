В Туле полиция не пускает людей в здание автовокзала

Кроме того, на месте дежурит пожарный расчет.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 18 августа к автовокзалу на пр. Ленина, 94 прибыли пожарные. На входе стоят сотрудники полиции, которые не допускают людей в здание вокзала.

По имеющейся информации, при осмотре территории в зале ожидания были обнаружены два бесхозных пакета. После этого было принято решение вывести людей из помещения.

На момент публикации новости полиция ожидает прибытия кинологов.