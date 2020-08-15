В некоторых школах Тульской области установят бактерицидные облучатели

По информации RosTender.info. Фото etm.ru

Ряд образовательных учреждений Тулы и Тульской области в преддверии нового учебного года обзаведется бактерицидными облучателями. Центр организации закупок Тульской области объявил 4 тендера на закупку облучателей — бактерицидных рециркуляторов. Общая стоимость закупок составляет 73,6 млн рублей. Всего планируется приобрести 5,5 тысяч облучателей по цене 13,4 тыс. рублей за штуку.

Среди участников закупки — управления образования Тулы и Алексина, управления образования некоторых районов области, к примеру, Кимовского и Киреевского, а также отдельные школы.

Заявки от поставщиков оборудования на участие в тендере принимаются до 21 августа, 25 августа подведут их итоги. Облучатели должны быть предоставлены заказчикам в течение одного месяца.