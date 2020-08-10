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Житель Ясногорска избил и задушил свою знакомую возле торгового центра

Житель Ясногорска избил и задушил свою знакомую возле торгового центра

Убийце грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, уголовное дело направлено в суд.

Ясногорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, днём 2 мая обвиняемый, находясь рядом с одним из торговых центров города, поссорился со своей знакомой. Он жестоко избил женщину, а затем задушил её. Она скончалась на месте.

Установлено, что в момент совершения преступления убийца был пьян. Уголовное дело направлено в суд, злоумышленнику грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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вчера, в 22:40 +2
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Тульская областьЯсногорск

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