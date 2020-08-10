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В Суворовском районе пьяный мужчина упал в пруд и утонул

В Суворовском районе пьяный мужчина упал в пруд и утонул

Трагедия произошла в ночь на 10 августа.

Как стало известно Myslo, в ночь на 10 августа в деревне Гущино, которая находится примерно в 12 километрах от Суворова Тульской области, утонул 28-летний житель района.
 
По предварительной информации, в момент происшествия мужчина находился в нетрезвом состоянии. Предполагается, что он упал в деревенский пруд из-за собственной неосторожности.
 
По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.
 
 

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp, Viber 24/7).

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:59 +5
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Место
Тульская областьСуворовский район

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