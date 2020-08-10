В Суворовском районе пьяный мужчина упал в пруд и утонул
Трагедия произошла в ночь на 10 августа.
Как стало известно Myslo, в ночь на 10 августа в деревне Гущино, которая находится примерно в 12 километрах от Суворова Тульской области, утонул 28-летний житель района.
По предварительной информации, в момент происшествия мужчина находился в нетрезвом состоянии. Предполагается, что он упал в деревенский пруд из-за собственной неосторожности.
По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.
Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp, Viber 24/7).
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