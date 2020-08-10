В Суворовском районе пьяный мужчина упал в пруд и утонул

Как стало известно Myslo, в ночь на 10 августа в деревне Гущино, которая находится примерно в 12 километрах от Суворова Тульской области, утонул 28-летний житель района.

По предварительной информации, в момент происшествия мужчина находился в нетрезвом состоянии. Предполагается, что он упал в деревенский пруд из-за собственной неосторожности.

По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

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