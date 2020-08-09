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В Веневском районе пенсионер украл провода с линии электропередачи
Изображение Marc Pascual с сайта Pixabay

В Веневском районе пенсионер украл провода с линии электропередачи

Добычей злоумышленника стали 50 метров медной жилы.

Веневские полицейские раскрыли кражу медных проводов с недействующей линии электропередачи в одном из сел. Подозреваемому удалось снять с ЛЭП в общей сложности 50 метров проводов. В дальнейшем он рассчитывал их продать.
 
«Участковые уполномоченные полиции, проводя мероприятия, направленные на раскрытие преступления, проверяли жителей села, склонных к подобным деяниям. Это позволило сделать предположение о причастности к краже 66-летнего мужчины и версия получила подтверждение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Злоумышленник признался в содеянном, похищенное изъято. В отделе МВД России по Веневскому району продолжается работа по выяснению деталей происшествия.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:04 +4
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Тульская областьВеневский район

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