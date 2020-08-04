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В Суворовском районе мужчина перевернулся на квадроцикле
Фото УГИБДД.

В Суворовском районе мужчина перевернулся на квадроцикле

Авария произошла 3 августа в 20.05 на первом километре автоподъезда к населенному пункту Желтиково Суворовского района.

Известно, что 40-летний водитель квадроцикла «Рысь 2», не имея права управления данным транспортным средством, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель получил различные травмы и был госпитализирован.
 
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Для управления всеми транспортными средствами необходимо водительское удостоверение. За управление транспортным средством без прав предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. Транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку. 

При управлении квадроциклом обязательно используйте защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасет жизнь.

 

 

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Место
Суворовский район Тульской области

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