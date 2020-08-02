В Туле четыре машины собрались в «паровозик»
Предположительно, причиной стало несоблюдение водителями безопасной дистанции во время движения.
Как сообщил Myslo очевидец, вечером 2 августа на Щекинском шоссе в Туле, неподалеку от телевышки столкнулись Škoda Fabia, две Lada Vesta и ВАЗ-2114.
Предположительно, причиной автоаварии стало несоблюдение водителями безопасной дистанции во время движения. В результате дорожно-транспортного происшествия обошлось без пострадавших.
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