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Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома

Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома

Пожар произошел на улице Клубной в поселке Южный.

Утром 29 июля в одном из домов на улице Клубной в поселке Южный произошел пожар. По предварительным данным, этот дом расселен и в нем проживала только одна семья. В момент возгорания в жилище находились женщина, ее несовершеннолетний сын и собака.

К счастью, они вовремя заметили момент начала пожара и сумели целыми и невредимыми выбраться наружу, никто из них не пострадал. Предварительно, загорелся мусор на террасе. 

На момент публикации новости на месте происшествия работают пять пожарных расчетов, скорая и газовая служба. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

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Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 1
Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 2
Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 3
Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 4
Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 5
Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 6
Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 7
Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 8
Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 9
Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 10
Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 11
Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 12
Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 13
Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома, Фото: 14
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:57 +3
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