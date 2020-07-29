Тулячка с сыном и собакой спаслись из горящего дома

Утром 29 июля в одном из домов на улице Клубной в поселке Южный произошел пожар. По предварительным данным, этот дом расселен и в нем проживала только одна семья. В момент возгорания в жилище находились женщина, ее несовершеннолетний сын и собака.

К счастью, они вовремя заметили момент начала пожара и сумели целыми и невредимыми выбраться наружу, никто из них не пострадал. Предварительно, загорелся мусор на террасе.

На момент публикации новости на месте происшествия работают пять пожарных расчетов, скорая и газовая служба. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.