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В Алексинском районе Mercedes-Benz сбил мотороллер с подростками
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Алексинском районе Mercedes-Benz сбил мотороллер с подростками

Несовершеннолетний управлял не зарегистрированным двухколесным транспортным средством без водительского удостоверения.

Накануне вечером на третьем километре автодороги «Крым-Гурово» (Алексин) произошло ДТП. По предварительной информации, 40-летний водитель Mercedes-Benz Е200 совершил попутное столкновение с мотороллером ТМЗ-540303К. Последним управлял 15-летний подросток.
 
«Мотороллер не зарегистрирован в установленном порядке. Несовершеннолетний водитель не имеет права управления транспортными средствами. В результате ДТП пострадали: водитель мотороллера и его несовершеннолетний пассажир, мальчик 2008 года рождения, которые получили различные травмы и были госпитализированы», — сообщили в региональной автоинспекции.
 
И пассажир и водитель мотороллера в момент ДТП были без шлемов.
 
 
 
Тульская Госавтоинспекция напоминает о необходимости контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. Необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения.
 
Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя не превышающим 50 куб. см допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», при объеме двигателя не более 125 куб. см управление мототранспортом допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1».
Для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение. 
Управление мототранспортом превышающим объем двигателя 125 куб. см допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».
 
При управлении мототехникой обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасает жизнь.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:37 +8
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