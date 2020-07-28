В Алексинском районе Mercedes-Benz сбил мотороллер с подростками

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

Накануне вечером на третьем километре автодороги «Крым-Гурово» (Алексин) произошло ДТП. По предварительной информации, 40-летний водитель Mercedes-Benz Е200 совершил попутное столкновение с мотороллером ТМЗ-540303К. Последним управлял 15-летний подросток.

«Мотороллер не зарегистрирован в установленном порядке. Несовершеннолетний водитель не имеет права управления транспортными средствами. В результате ДТП пострадали: водитель мотороллера и его несовершеннолетний пассажир, мальчик 2008 года рождения, которые получили различные травмы и были госпитализированы», — сообщили в региональной автоинспекции.

И пассажир и водитель мотороллера в момент ДТП были без шлемов.

Тульская Госавтоинспекция напоминает о необходимости контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. Необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения.

Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя не превышающим 50 куб. см допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», при объеме двигателя не более 125 куб. см управление мототранспортом допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1».

Для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.

Управление мототранспортом превышающим объем двигателя 125 куб. см допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».

При управлении мототехникой обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасает жизнь.