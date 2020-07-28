Фото: пресс-служба администрации города Тулы.
В Туле начали ремонтировать дорогу на ул. Кауля
Завершить ремонт дороги на ул. Кауля планируется до 1 октября текущего года
В Туле на ул. Кауля приступили к ремонтным работам. В планах отремонтировать участок в 1 км 689 м, а общая площадь дорожного покрытия составит около 24,5 тыс. м2.
В сметной документации на ремонт дороги по улице Кауля предусмотрены:
- ремонт покрытия проезжей части и межрельсового пространства (разборка бетонных плит с дальнейшим устройством асфальтобетонного покрытия;
- установка бортовых камней;
- восстановление смотровых и дождеприемных колодцев;
- ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы;
- установка остановочных павильонов и ремонт покрытия тротуаров;
- обустройство технических средств организации дорожного движения.
В настоящее время на участке удаляют аварийные деревья и выкорчевывают пни. На межрельсовом пространстве на участке от ул. Оборонной до ул. М. Смирнова демонтируют плитку.
Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Завершить ремонт дороги на ул. Кауля планируется до 1 октября текущего года.
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