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В Туле начали ремонтировать дорогу на ул. Кауля
Фото: пресс-служба администрации города Тулы.

В Туле начали ремонтировать дорогу на ул. Кауля

Завершить ремонт дороги на ул. Кауля планируется до 1 октября текущего года

В Туле на ул. Кауля приступили к ремонтным работам. В планах отремонтировать участок в 1 км 689 м, а общая площадь дорожного покрытия составит около 24,5 тыс. м2.

В сметной документации на ремонт дороги по улице Кауля предусмотрены:

  • ремонт покрытия проезжей части и межрельсового пространства (разборка бетонных плит с дальнейшим устройством асфальтобетонного покрытия;
  • установка бортовых камней;
  • восстановление смотровых и дождеприемных колодцев;
  • ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы;
  • установка остановочных павильонов и ремонт покрытия тротуаров;
  • обустройство технических средств организации дорожного движения.

В настоящее время на участке удаляют аварийные деревья и выкорчевывают пни. На межрельсовом пространстве на участке от ул. Оборонной до ул. М. Смирнова демонтируют плитку.

Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Завершить ремонт дороги на ул. Кауля планируется до 1 октября текущего года.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 16:15 +2
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