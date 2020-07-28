В Туле начали ремонтировать дорогу на ул. Кауля

Фото: пресс-служба администрации города Тулы.

Завершить ремонт дороги на ул. Кауля планируется до 1 октября текущего года

В Туле на ул. Кауля приступили к ремонтным работам. В планах отремонтировать участок в 1 км 689 м, а общая площадь дорожного покрытия составит около 24,5 тыс. м2.

В сметной документации на ремонт дороги по улице Кауля предусмотрены:

ремонт покрытия проезжей части и межрельсового пространства (разборка бетонных плит с дальнейшим устройством асфальтобетонного покрытия;

установка бортовых камней;

восстановление смотровых и дождеприемных колодцев;

ремонт покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы;

установка остановочных павильонов и ремонт покрытия тротуаров;

обустройство технических средств организации дорожного движения.

В настоящее время на участке удаляют аварийные деревья и выкорчевывают пни. На межрельсовом пространстве на участке от ул. Оборонной до ул. М. Смирнова демонтируют плитку.

Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Завершить ремонт дороги на ул. Кауля планируется до 1 октября текущего года.