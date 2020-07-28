МЧС предупреждает: на Тулу надвигается сильная жара

Фото из архива Myslo.

А в Ефремовском районе ожидается высокий уровень пожароопасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 июля местами на территории Тульской области ожидается жара до 30-31 градуса, на территории Ефремовского района ожидается высокая степень пожароопасности (4-ый класс).