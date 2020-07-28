Фото из архива Myslo.
МЧС предупреждает: на Тулу надвигается сильная жара
А в Ефремовском районе ожидается высокий уровень пожароопасности.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 июля местами на территории Тульской области ожидается жара до 30-31 градуса, на территории Ефремовского района ожидается высокая степень пожароопасности (4-ый класс).
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
При сильной жаре
- носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
- избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
- употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.
При высокой пожарной опасности
- не разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;
- не сжигать мусор и сухую растительность;
- не осуществлять палы травы;
- не проводить огневые работы.
Другие статьи по темам