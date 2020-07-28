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МЧС предупреждает: на Тулу надвигается сильная жара
Фото из архива Myslo.

МЧС предупреждает: на Тулу надвигается сильная жара

А в Ефремовском районе ожидается высокий уровень пожароопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29 июля местами на территории Тульской области ожидается жара до 30-31 градуса, на территории Ефремовского района ожидается высокая степень пожароопасности (4-ый класс).

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При сильной жаре

  • носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
  • избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
  • употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

При высокой пожарной опасности

  • не разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;
  • не сжигать мусор и сухую растительность;
  • не осуществлять палы травы;
  • не проводить огневые работы.
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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 16:54 +3
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