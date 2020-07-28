Самые популярные схемы мошенничества: как раскусить афериста?

Фантазия и наглость преступников плодит бесчисленные сценарии мошеннических действий. И с каждым годом их становится только больше.

Статистика неумолима. Только за половину 2020 года жертвами мошенников стали 885 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года – 796. Раскрыто 313 случаев (в прошлом году за первое полугодие – 224). Добычей злоумышленников стало более 20 млн рублей.

Раскрывать такие преступления непросто, мошенники вовсю пользуются интернетом, IP-телефонией, позволяющей менять номера, различными платежными системами. Порой цепочка переводов и использованных систем просто растворяется, и восстановить ее не так-то просто. 28 июля в тульском УМВД России состоялся брифинг, посвященный проблеме роста фактов мошенничества. Заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска Дмитрий Крюченков рассказал, что надо знать, чтобы не оказаться на месте жертвы мошенничества.

«Алле, это служба безопасности банка». Настоящие банки очень РЕДКО звонят и сообщают о каких-либо подозрительных действиях с деньгами на счетах клиентов. НИКОГДА они не просят сообщить номер карты, сумму на счете, код подтверждения из СМС и уж тем более снять все средства со счета и перевести их на счет стороннего банка. Мошенники не дают подумать, торопят, угрожают потерей средств и даже уголовной ответственностью. Не верьте: деньги ваши, а значит, за их снятие со счета вам не может грозить никакой ответственности.

Как обезопасить себя, если вам звонят неизвестные и сообщают о том, что ваши деньги в опасности:

Прервите разговор и перезвоните на телефон горячей линии, указанный на сайте или банковской карте, и опишите суть телефонного разговора. Обратитесь лично в ближайшее отделение банка и расскажите о случившемся. Вбейте номера, указанные на сайте банка, в телефон. В этом случае вы будете знать, из банка звонят или откуда-то еще.

«Мама, я сбил насмерть человека». Жертва этого мошенничества всегда сразу же начинает паниковать и не может адекватно оценить ситуацию. На это и рассчитывают злоумышленники.

Как обезопасить себя:

Случаи в жизни бывают разные, но перепроверять информацию, полученную по телефону, – это уже не пожелание, а необходимость. Мошенник может говорить все что угодно, подгонять, требовать срочный перевод... Не ведитесь на провокацию – спокойно завершите разговор и позвоните сами человеку, от которого якобы поступил звонок. Узнайте у него, где он находится. Но и после этого не принимайте решение в одиночку: посоветуйтесь с родственниками или друзьями, какое бы время суток ни было.

«Здрасьте, я соцработник, газконтроль…». Старшее поколение хочет чувствовать заботу о себе. Этим-то и пользуются те, кто входит в доверие к пенсионерам. Заменить старые деньги на «новые», установить ненужный анализатор чего-нибудь, написать заявление и указать какие-либо данные карты…

Как обезопасить себя:

Если вам обещают манну небесную, о которой вы впервые слышите, прежде чем пускать незнакомого человека в свой дом, позвоните в соцзащиту или ту организацию, от которой якобы пришел сотрудник, и уточните, насколько то, о чем говорит «милая женщина», соответствует действительности и направляли ли они сотрудника в ваш дом. Перезванивайте только по официальным телефонам, которые указаны на квитках за квартиру или на сайте! Свяжитесь с близкими или знакомыми и посоветуйтесь с ними. Настоящие сотрудники соцзащиты поймут предпринимаемые вами меры предосторожности. А мошенники просто уйдут.

«Вижу, на вас порча». Тут основная точка, по которой бьют мошенники, – отчаяние человека, стресс, угнетенное состояние. Вера в магию, потусторонние силы и прочее даже в XXI веке – дело каждого. Но нельзя же верить словам каждого первого встречного. Мошенники – хорошие психологи, и почти в каждом таком случае ясновидящая оказывается обычной обманщицей.

Как обезопасить себя:

если вы находитесь в подавленном состоянии, не нужно принимать каких-либо скоропалительных решений, верить всему, что говорит незнакомый человек, и уж тем более отдавать ему деньги или ценные вещи.

«Заберите свои миллионы». У каждого найдется знакомый-мечтатель, который верит в то, что на него может неожиданно свалиться счастье, деньги, успех. Этой наивностью и пользуются мошенники, отправляя СМС или письма, сообщающие об огромном наследстве, оставшемся от неизвестного родственника или щедрого одинокого миллиардера, а может быть, неожиданном выигрыше в лотерею или в каком-то конкурсе. За перевод больших сумм или оформление документации мошенники просят перевести «комиссию». Сумма ее может разниться от нескольких тысяч до миллионов.

Как защитить себя:

Бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому лучше всего игнорировать эти сообщения. Проконсультируйтесь с родственниками или юристом, если хотите проверить информацию.