Самые популярные схемы мошенничества: как раскусить афериста?
Служба безопасности банка, соцработники, коммунальщики, попавший в ДТП сын, ясновидящие… Мошенники могут представляться кем угодно.
Фантазия и наглость преступников плодит бесчисленные сценарии мошеннических действий. И с каждым годом их становится только больше.
Статистика неумолима. Только за половину 2020 года жертвами мошенников стали 885 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года – 796. Раскрыто 313 случаев (в прошлом году за первое полугодие – 224). Добычей злоумышленников стало более 20 млн рублей.
Раскрывать такие преступления непросто, мошенники вовсю пользуются интернетом, IP-телефонией, позволяющей менять номера, различными платежными системами. Порой цепочка переводов и использованных систем просто растворяется, и восстановить ее не так-то просто. 28 июля в тульском УМВД России состоялся брифинг, посвященный проблеме роста фактов мошенничества. Заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска Дмитрий Крюченков рассказал, что надо знать, чтобы не оказаться на месте жертвы мошенничества.
- «Алле, это служба безопасности банка». Настоящие банки очень РЕДКО звонят и сообщают о каких-либо подозрительных действиях с деньгами на счетах клиентов. НИКОГДА они не просят сообщить номер карты, сумму на счете, код подтверждения из СМС и уж тем более снять все средства со счета и перевести их на счет стороннего банка. Мошенники не дают подумать, торопят, угрожают потерей средств и даже уголовной ответственностью. Не верьте: деньги ваши, а значит, за их снятие со счета вам не может грозить никакой ответственности.
Как обезопасить себя, если вам звонят неизвестные и сообщают о том, что ваши деньги в опасности:
- Прервите разговор и перезвоните на телефон горячей линии, указанный на сайте или банковской карте, и опишите суть телефонного разговора.
- Обратитесь лично в ближайшее отделение банка и расскажите о случившемся.
- Вбейте номера, указанные на сайте банка, в телефон. В этом случае вы будете знать, из банка звонят или откуда-то еще.
- «Мама, я сбил насмерть человека». Жертва этого мошенничества всегда сразу же начинает паниковать и не может адекватно оценить ситуацию. На это и рассчитывают злоумышленники.
Как обезопасить себя:
Случаи в жизни бывают разные, но перепроверять информацию, полученную по телефону, – это уже не пожелание, а необходимость. Мошенник может говорить все что угодно, подгонять, требовать срочный перевод... Не ведитесь на провокацию – спокойно завершите разговор и позвоните сами человеку, от которого якобы поступил звонок. Узнайте у него, где он находится. Но и после этого не принимайте решение в одиночку: посоветуйтесь с родственниками или друзьями, какое бы время суток ни было.
- «Здрасьте, я соцработник, газконтроль…». Старшее поколение хочет чувствовать заботу о себе. Этим-то и пользуются те, кто входит в доверие к пенсионерам. Заменить старые деньги на «новые», установить ненужный анализатор чего-нибудь, написать заявление и указать какие-либо данные карты…
- Если вам обещают манну небесную, о которой вы впервые слышите, прежде чем пускать незнакомого человека в свой дом, позвоните в соцзащиту или ту организацию, от которой якобы пришел сотрудник, и уточните, насколько то, о чем говорит «милая женщина», соответствует действительности и направляли ли они сотрудника в ваш дом. Перезванивайте только по официальным телефонам, которые указаны на квитках за квартиру или на сайте!
- Свяжитесь с близкими или знакомыми и посоветуйтесь с ними. Настоящие сотрудники соцзащиты поймут предпринимаемые вами меры предосторожности. А мошенники просто уйдут.
- «Вижу, на вас порча». Тут основная точка, по которой бьют мошенники, – отчаяние человека, стресс, угнетенное состояние. Вера в магию, потусторонние силы и прочее даже в XXI веке – дело каждого. Но нельзя же верить словам каждого первого встречного. Мошенники – хорошие психологи, и почти в каждом таком случае ясновидящая оказывается обычной обманщицей.
Как обезопасить себя:
если вы находитесь в подавленном состоянии, не нужно принимать каких-либо скоропалительных решений, верить всему, что говорит незнакомый человек, и уж тем более отдавать ему деньги или ценные вещи.
- «Заберите свои миллионы». У каждого найдется знакомый-мечтатель, который верит в то, что на него может неожиданно свалиться счастье, деньги, успех. Этой наивностью и пользуются мошенники, отправляя СМС или письма, сообщающие об огромном наследстве, оставшемся от неизвестного родственника или щедрого одинокого миллиардера, а может быть, неожиданном выигрыше в лотерею или в каком-то конкурсе. За перевод больших сумм или оформление документации мошенники просят перевести «комиссию». Сумма ее может разниться от нескольких тысяч до миллионов.
Как защитить себя:
- Бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому лучше всего игнорировать эти сообщения.
- Проконсультируйтесь с родственниками или юристом, если хотите проверить информацию.
Если вы все же стали жертвой мошенников, то как можно скорее звоните в полицию – 02.